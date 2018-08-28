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Власть     28.08.2018 11:37

Путин заявил, что может уже в среду выступить с заявлением по пенсионной реформе

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Теги:  Владимир Путин  пенсионная реформа 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время озвучить свою позицию по вопросам пенсионной реформы, сообщает РИА Новости.

«Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», - заявил Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске.

По словам Путина, в вопросе пенсионной реформы все шаги должны быть тщательно просчитаны, а конечной целью реформы должно быть обеспечение достойного качества жизни.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе в России. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Пенсионный возраст планируется повышать поэтапно, начиная с 2019 года. Пенсионный возраст в 65 лет для мужчин планируется достигнуть к 2028 году, пенсионный возраста для женщин в 63 года - к 2034 году. При этом в правительстве заявили, что пенсионная реформа позволит в 2019 году поднять пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году средний уровень пенсий должен составить 20 тысяч рублей.


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Теги: 
Владимир Путин  пенсионная реформа 

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