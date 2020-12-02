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Власть     02.12.2020 14:23

Путин заявил, что ситуация в Белоруссии после выборов вызвала обеспокоенность России

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Теги:  Владимир Путин  Белоруссия  выборы 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе видеовыступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что ситуация в Белоруссии во время и после президентских выборов вызвала обеспокоенность в России.

Президент России отметил, что конфликты и противоречия возникают в любой стране во время предвыборных баталий и в поствыборной ситуации. Однако обеспокоенность России вызвали не они, а откровенное вмешательство других стран в ход белорусских выборов. По словам Путина, вмешательство выражалось в финансовой подпитке одной из сторон, информационном сопровождении и прямой политической поддержке.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Однако штаб кандидата Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.

Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли. Протестные акции в Белоруссии продолжаются до сих пор.

Был создан координационный штаб оппозиции, который поставил своей задачей транзит власти. Оппозиционеры требуют переговоров с властями и проведения новых выборов, а Тихановскую считают избранным лидером. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета по статье о призывах к захвату власти. В настоящее время все члены президиума КС арестованы или находятся за границей.

Ряд европейских стран не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, ОБСЕ заявила о многочисленных нарушениях и призвала провести выборы заново. При этом, наблюдатели от ОБСЕ на белорусских выборах не присутствовали.


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Теги: 
Владимир Путин  Белоруссия  выборы 

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