6 октября. Mossovetinfo.ru - Угроза распространения коронавируса в России не отступила, но власти готовы к любому развитию событий, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, прошедшей в формате видеоконференции во вторник.
«Будем действовать чётко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
Президент выразил уверенность, что меры по поддержке граждан всегда найдут у депутатов Госдумы понимание и поддержку, независимо от фракционной принадлежности.
17:32 Власть Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей
17:24 Власть Путин назвал сентябрь наиболее удобным месяцем для проведения выборов
17:05 Город (Москва и область) Первый поезд нового поколения «Москва-2020» вышел на Кольцевую линию
14:39 Власть Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом
13:49 В России В России собираются штрафовать за парковку на газонах
09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ
07:57 Власть Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков
07:40 В России Вопрос о переносе выборов в Госдуму на весну снят, они пройдут в сентябре 2021 года
00:14 Город (Москва и область) Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась - Собянин
23:55 Общество Аномальное тепло сохранится в Москве в течение недели
11:31 В России В России число новых случаев коронавируса за сутки превысило 10 000