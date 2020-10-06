6 октября. Mossovetinfo.ru - Угроза распространения коронавируса в России не отступила, но власти готовы к любому развитию событий, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, прошедшей в формате видеоконференции во вторник.



«Будем действовать чётко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.



Президент выразил уверенность, что меры по поддержке граждан всегда найдут у депутатов Госдумы понимание и поддержку, независимо от фракционной принадлежности.