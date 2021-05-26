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Власть     26.05.2021 18:57

Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса

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Теги:  Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что на тему обязательной вакцинации существуют разные предложения, есть предложения сделать вакцинацию обязательной для всего населения, существуют также предложения обязательно вакцинировать сотрудников определенных сфер деятельности, которые по роду профессии контактируют с большим количеством людей.

«Ещё раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью», - заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Президент подчеркнул, что в России созданы все условия для вакцинации, а практика применения показала, что российские вакцины эффективны и безопасны.

Ранее стало известно, что власти Якутии обязали работодателей обеспечить вакцинацию сотрудников, при этом сотрудников, которые откажутся от вакцинации без уважительной причины, могут не допустить к работе.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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