Пять депутатов Госдумы повторно заболели коронавирусом

15 декабря. Mossovetinfo.ru - Пять депутатов Госдумы повторно заболели коронавирусом. Об этом, - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами.



«У нас на сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день получили положительный результат в ходе тестирования. Но кроме этого, что больше всего тревожит, пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. Антитела не выработались, и они заразились», - сказал В.Володин.



По словам Володина, среди заболевших повторно - Артур Челингаров.



Всего 157 депутатов Госдумы переболели или находятся в больнице на данный момент, - сообщил спикер Госдумы.