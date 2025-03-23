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Власть     02.04.2025 10:57

Работа 81 зарубежного СМИ запрещена в России в качестве ответной меры - Генпрокурор

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Теги:  Генпрокурор  Краснов  отчет  Совет Федерации  СМИ  ограничения  запрет  ответная мера 

2 апреля — Mossovetinfo.ru — Россия в минувшем году запретила на работу 81 иностранного СМИ в качестве ответной меры и ограничила доступ к их информационным ресурсам. Об этом, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, сообщил Генпрокурор России Игорь Краснов.

«Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания. Доступ к их информационным ресурсам ограничен», - сообщил Краснов.

Также Генпрокуратура России в минувшем году впервые применила полномочия по приостановлению деятельности СМИ за распространение недостоверных общественно значимых сведений. Для пресечения противоправного контента Генпрокуратура направила в Роскомнадзор более 1 200 требований, по которым ограничен доступ к 75 тыс. интернет-ресурсов.

Также Краснов сообщил, что миграционный фактор значительно влияет на распространение террористической угрозы. По словам генпрокурора, к уголовной ответственности за радикальные посягательства привлечено 179 иностранных граждан и лиц без гражданства.

По информации Генпрокурора, количество терактов в период специальной военной операции выросло втрое, в основном они связаны с атаками украинских БПЛА и обстрелами со стороны ВСУ.

Более 204 тысяч нарушений в 2024 году было выявлено и устранено в России в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, сообщил в Совфеде генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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Теги: 
Генпрокурор  Краснов  отчет  Совет Федерации  СМИ  ограничения  запрет  ответная мера 

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