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Власть
02.04.2025, 10:57
Работа 81 зарубежного СМИ запрещена в России в качестве ответной меры - Генпрокурор
2 апреля — Mossovetinfo.ru — Россия в минувшем году запретила на работу 81 иностранного СМИ в качестве ответной меры ...
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Власть
27.03.2025, 06:37
Мишустин: Большая доля нелегальной миграции является угрозой общественной стабильности и безопасности
27 марта — Mossovetinfo.ru — Об угрозе нелегальной миграции общественной стабильности и безопасности сообщил с триб...
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Власть
23.03.2025, 09:23
Оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества будет решать специальная группа при правительстве России
23 марта — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл заседание Правительст...