Власть     25.02.2026 16:56

Работу правительства РФ в 2025 году поддержали все руководители фракций Госдумы - отчет

25 февраля — Mossovetinfo.ru — В Государственной Думе состоялся ежегодный отчет Правительства РФ, председатель Правительства Михаил Мишустин рассказал об итогах работы за 2025 год. По разным каналам коммуникации в Государственную Думу к отчету Правительства поступило около 12 тысяч обращений от граждан, сообщил Вячеслав Володин.

По итогам заседания Володин сказал, что «несмотря на достаточно жесткую риторику выступлений, все руководители оппозиционных фракций в итоге публично заявили о поддержке Правительства и результатах, которых оно добилось. Это для нас тоже итог определенной работы, пути, который прошел наш российский парламент. Итог, который можно назвать одним словом — понимание общей ответственности».

В то же время Мишустин, отвечаю на вопросы депутатов, что взаимодействие Государственной думы и правительства стало примером эффективности.

Взаимодействие Государственной Думы и правительства сегодня - это и есть пример такой работы. У нас могут отличаться взгляды, убеждения, но то, что нас всегда объединяет - это чувство ответственности за свою страну и за ее будущее, которое помогает нам достойно проходить все сложности, добиваться результатов для государства и для граждан, - сказал Мишустин.

Мишустин добавил, что важно сохранить механизм взаимодействия с целью эффективного выполнения задач, которые поставил перед членами правительства президент России Владимир Путин.

В ходе отчета Мишустин назвал шесть задач на 2026 год:
— сбережение и приумножение народа. Речь идет о совершенствовании мер поддержки семей;
— создание платформы для выхода на темпы роста ВВП не ниже мировых. Для этого будут созданы хорошо оплачиваемые рабочие места и расширен выпуск отечественных товаров;
— изменение структуры внешней торговли с фокусом на поставки высокотехнологичной продукции;
— формирование прозрачной конкурентной деловой среды;
— повышение производительности труда за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений;
— постоянное технологическое обновление.

05:58 В России Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*

