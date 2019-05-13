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Власть     13.05.2019 08:44

Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму

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Теги:  Москва  Мосгордума  электронное голосование  запрет  Рашкин  иск 

13 мая. Mossovetinfo.ru - Депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета Валерий Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд с запретом эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму.

«13 мая в 14.00 депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подаст иск в Верховный Суд РФ (поварская, 15) с требованием признать законопроект о дистанционном электронном голосовании и действия Государственной Думы ФС РФ в этой связи противоречащими Конституции РФ и незаконными», - сообщает портал КПРФ.

Рашкин также потребует наложить запретительные меры по рассмотрению данного законопроекта. «Также он (Рашкин – ред.) требует в качестве обеспечительных мер наложить запрет на рассмотрение данного законопроекта в ГД до вступления решения суда в законную силу», - отмечается в сообщении КПРФ.

Рашкин полагает, что «Во-первых, электронное голосование не смогут проконтролировать наблюдатели. Во-вторых, будет уничтожена тайна голосования». Электронное голосование будет проходить с использованием «специального программного обеспечения» на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что 16 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму.

Законопроект предполагает проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в нескольких округах. Первоначально предполагалось, что эти округа будут определены по жребию, однако в последующих проектах эту процедуру предлагается отдать на усмотрение Мосгоризбиркома.

29 апреля Мосгордума приняла в первом чтении закон об электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент,

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.

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Теги: 
Москва  Мосгордума  электронное голосование  запрет  Рашкин  иск 

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