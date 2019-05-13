13 мая. Mossovetinfo.ru - Депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета Валерий Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд с запретом эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму.
«13 мая в 14.00 депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подаст иск в Верховный Суд РФ (поварская, 15) с требованием признать законопроект о дистанционном электронном голосовании и действия Государственной Думы ФС РФ в этой связи противоречащими Конституции РФ и незаконными», - сообщает
портал КПРФ.
Рашкин также потребует наложить запретительные меры по рассмотрению данного законопроекта. «Также он (Рашкин – ред.) требует в качестве обеспечительных мер наложить запрет на рассмотрение данного законопроекта в ГД до вступления решения суда в законную силу», - отмечается в сообщении КПРФ.
Рашкин полагает, что «Во-первых, электронное голосование не смогут проконтролировать наблюдатели. Во-вторых, будет уничтожена тайна голосования». Электронное голосование будет проходить с использованием «специального программного обеспечения» на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним, что 16 апреля Госдума приняла
в первом чтении законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму.
Законопроект предполагает проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в нескольких округах. Первоначально предполагалось, что эти округа будут определены по жребию, однако в последующих проектах эту процедуру предлагается отдать на усмотрение Мосгоризбиркома
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29 апреля Мосгордума приняла
в первом чтении закон об электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент,
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.