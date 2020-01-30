30 января. Mossovetinfo.ru – Рассмотрение в Госдуме закона о поправках в Конституцию во II чтении может быть перенесено на более поздний срок, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



Законопроект, который был принят Госдумой в I чтении 23 января, планировалось рассмотреть во II чтении 11 февраля. Однако, по словам Володина, в связи с большим количеством предложенных поправок, в Госдуме рассматривается вопрос о переносе II чтения законопроекта на конец февраля – начало марта. Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем Совете Думы 3 февраля.



С предложением внести ряд поправок в Конституцию президент России Владимир Путин выступил в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. Позднее стало известно, что рабочая группа по внесению поправок в Конституцию предложила внести в основной закон более 100 различных поправок.