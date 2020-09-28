28 сентября. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом во всех регионах разная, поэтому решения о введении дополнительных ограничений должны принимать губернаторы регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РБК.



По словам Пескова, именно для того, чтобы принимать такие решения, губернаторам были предоставлены особые полномочия.



Пресс-секретарь президент также отметил, что ситуация с ростом числа инфицированных должна быть предметом особого внимания не только для федеральных и региональных властей, но и для самих граждан, которые должны поднять уровень заботы о своем здоровье и выполнять все действующие предписания.



Ранее сообщалось, что в России 28 сентября зафиксировано более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальной цифрой с 16 июня.