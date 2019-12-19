19 декабря. Mossovetinfo.ru – Решение WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований противоречит олимпийской хартии и здравому смыслу, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.



По словам Путина, наказания за нарушения должны быть индивидуальными, нельзя наказывать чистых спортсменов за нарушения, совершенные другими людьми. Большинство российских спортсменов чисты, но наказывают всех. При этом наказные накладывается повторно за один и тот же эпизод.



Путин отметил, что у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, поэтому отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде противоречит Олимпийской хартии, российская сборная должна выступать на Олимпиаде под своим флагом.



Также Путин выразил мнение, что данное решение направлено в том числе на то, чтобы убрать с соревнований конкурентов и привел в пример российских фигуристок, которые чуть ли не единственные в мире делают четверные прыжки. Решение WADA направлено на то, чтобы их «зачистить», заявил Путин.