8 июня. Mossovetinfo.ru – Подписано распоряжение правительства, которое позволяет россиянам выезжать за границу для работы, учебы, а также для лечения и ухода за больными родственниками, сообщил в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Кроме того, будет разрешен въезд в Россию иностранцам, для лечения и встречи с родственниками.



В связи с пандемией коронавируса, с 30 марта Россия полностью закрыла границы страны.