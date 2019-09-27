27 сентября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минфину, Минэкономразвития, Минтруду, ФОМС и Фонду социального страхования России предусмотреть с 2020 года в бюджете на ближайшие три года средства на увеличение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей, сообщают «Вести».



Программа «Родовой сертификат» введена в России с 2006 года. Она является частью национального проекта «Зздоровье» и позволяет беременным женщинам самостоятельно выбирать женскую консультацию и родильный дом, получать бесплатную медицинскую помощь и наблюдение в период беременности и в период после родов, а также гарантирует диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.



Решение об увеличении размера родового сертификата было принято для «финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности».