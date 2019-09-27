Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     27.09.2019 11:55

Родовой сертификат с 2020 года вырастет до 12 тысяч рублей

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Медведев  поручение  рождаемость  финансирование  родовой сертификат  национальные проекты 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минфину, Минэкономразвития, Минтруду, ФОМС и Фонду социального страхования России предусмотреть с 2020 года в бюджете на ближайшие три года средства на увеличение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей, сообщают «Вести».

Программа «Родовой сертификат» введена в России с 2006 года. Она является частью национального проекта «Зздоровье» и позволяет беременным женщинам самостоятельно выбирать женскую консультацию и родильный дом, получать бесплатную медицинскую помощь и наблюдение в период беременности и в период после родов, а также гарантирует диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.

Решение об увеличении размера родового сертификата было принято для «финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Медведев  поручение  рождаемость  финансирование  родовой сертификат  национальные проекты 

Возврат к списку

Лента новостей

12:32 Происшествия В Москве пресекли деятельность девяти исламистов, собиравших деньги на теракты

11:55 Власть Родовой сертификат с 2020 года вырастет до 12 тысяч рублей

11:24 Происшествия Суд в Подмосковье приговорил члена банды к 17 годам заключения за убийства

10:48 Город (Москва и область) Московский фонд дольщиков будет формироваться только на городские деньги - Хуснуллин

10:33 В России В России отмечен резкий рост звонков клиентам банков с мошеннической подменой номеров

Актуальные материалы

21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru