28 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения ограничений, введенных в России для предотвращения распространения коронавируса сообщается на сайте правительства.
Такое решение было принято по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло в понедельник, 27 апреля.
Роспотребнадзору поручено проработать концепцию смягчения или снятия ограничений в условиях завершения пандемии коронавируса и подготовить методические рекомендации для российских регионов.
Период нерабочих дней был введен в России 30 марта по 5 апреля. В начале апреля Путин продлил период нерабочих дней был продлен до 30 апреля. При этом позднее президент допустил, что режим нерабочих дней может быть сокращен, если позволит ситуация.
В России на 28 апреля выявлено 93 558 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 8 456 человек, скончались 867 человек.
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