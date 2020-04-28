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Власть     28.04.2020 11:52

Роспотребнадзор до 29 апреля подготовит концепцию снятия ограничений

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Теги:  коронавирус  Михаил Мишустин  Роспотребнадзор  поручения  ограничения 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения ограничений, введенных в России для предотвращения распространения коронавируса сообщается на сайте правительства.

Такое решение было принято по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло в понедельник, 27 апреля.

Роспотребнадзору поручено проработать концепцию смягчения или снятия ограничений в условиях завершения пандемии коронавируса и подготовить методические рекомендации для российских регионов.

Период нерабочих дней был введен в России 30 марта по 5 апреля. В начале апреля Путин продлил период нерабочих дней был продлен до 30 апреля. При этом позднее президент допустил, что режим нерабочих дней может быть сокращен, если позволит ситуация.

В России на 28 апреля выявлено 93 558 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 8 456 человек, скончались 867 человек.


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Теги: 
коронавирус  Михаил Мишустин  Роспотребнадзор  поручения  ограничения 

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