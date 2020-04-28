28 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения ограничений, введенных в России для предотвращения распространения коронавируса сообщается на сайте правительства.



Такое решение было принято по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло в понедельник, 27 апреля.



Роспотребнадзору поручено проработать концепцию смягчения или снятия ограничений в условиях завершения пандемии коронавируса и подготовить методические рекомендации для российских регионов.



Период нерабочих дней был введен в России 30 марта по 5 апреля. В начале апреля Путин продлил период нерабочих дней был продлен до 30 апреля. При этом позднее президент допустил, что режим нерабочих дней может быть сокращен, если позволит ситуация.



В России на 28 апреля выявлено 93 558 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 8 456 человек, скончались 867 человек.