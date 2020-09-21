21 сентября. Mossovetinfo.ru - В настоящий момент в России не требуется вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Попова отметила, что рост числа заболевших коронавирусом во второй декаде сентября прогнозировался заранее. Рост новых случаев «эпидемиологически понятен».



«В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», - приводит слова Поповой РИА Новости.



Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было выявлено 6 196 заболевших, 71 человек скончался.