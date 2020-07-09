9 июля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор предложил список стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение на первом этапе, сообщает telegram-канал «Подъем».
В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
В понедельник, 6 июля прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором было принято предложение Минтранса, Росавиации и ПАО «Аэрофлот» по открытию международного авиасообщения в два этапа.
Список стран, с которыми планируется возобновить авиасообщение, было поручено составить Роспотребнадзору, МИДу и Росавиации до 8 июля. При этом, Роспотребнадзор должен был разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах и согласовать их с двумя другими ведомствами.
Кроме того, Минтрансу было поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с иностранными государствами и увеличению пассажиропотока.
Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами.
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