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Власть     09.07.2020 12:01

Роспотребназдор предложил список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение

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Теги:  авиасообщение  открытие  коронавирус  снятие ограничений 

9 июля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор предложил список стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение на первом этапе, сообщает telegram-канал «Подъем».

В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

В понедельник, 6 июля прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором было принято предложение Минтранса, Росавиации и ПАО «Аэрофлот» по открытию международного авиасообщения в два этапа.

Список стран, с которыми планируется возобновить авиасообщение, было поручено составить Роспотребнадзору, МИДу и Росавиации до 8 июля. При этом, Роспотребнадзор должен был разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах и согласовать их с двумя другими ведомствами.

Кроме того, Минтрансу было поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с иностранными государствами и увеличению пассажиропотока.

Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами.


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Теги: 
авиасообщение  открытие  коронавирус  снятие ограничений 

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