17 декабря. Mossovetinfo.ru - Пандемия коронавируса, разразившаяся в мире, наложила отпечаток на все стороны жизни и принесла проблемы всему миру, но Россия достойно встретила эти проблемы, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.
По словам Путина, с возникшими проблемами Россия справилась лучше, чем многие развитые страны. В частности, падение ВВП составило 3,8%, что меньше, чем в большинстве стран Евросоюза и США.
Президент поблагодарил россиян за единение в условиях пандемии, заявив, что именно оно лежит в основе идентичности народа.
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