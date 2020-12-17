17 декабря. Mossovetinfo.ru - Пандемия коронавируса, разразившаяся в мире, наложила отпечаток на все стороны жизни и принесла проблемы всему миру, но Россия достойно встретила эти проблемы, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.



По словам Путина, с возникшими проблемами Россия справилась лучше, чем многие развитые страны. В частности, падение ВВП составило 3,8%, что меньше, чем в большинстве стран Евросоюза и США.



Президент поблагодарил россиян за единение в условиях пандемии, заявив, что именно оно лежит в основе идентичности народа.