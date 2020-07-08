8 июля. Mossovetinfo.ru – Россия готова к взаимной работе с другими странами по открытию границ, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», - приводит слова Матвиенко РИА Новости.
В то же время, спикер Совфеда отметила, что вопрос открытия границ зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
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