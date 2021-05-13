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Власть     13.05.2021 18:10

Россия исключает присоединение Донбасса - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Россия  Украина  Донбасс 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия не собирается присоединять Донбасс, сообщает «Интерфакс».

Ранее издание Bloomberg опубликовало статью о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой указано, что Россия предпринимает шаги по постепенной «фактической интеграции» части Украины.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», - заявил Песков комментирую статью Bloomberg.

В январе текущего года Песков уже заявлял, что вопрос включения Донбасса в состав России не стоит на повестке дня. Вместе с тем, пресс-секретарь президента отметил, что Россия будет и дальше последовательно защищать русскоязычное население Донбасса и защищать русских.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Россия  Украина  Донбасс 

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