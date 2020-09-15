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Власть     15.09.2020 09:23

Россия открыла границу с Южной Осетией

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Теги:  границы  коронавирус 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - Россия с 16 сентября открывает границу с Южной Осетией. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Граница была закрыта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Распоряжением правительства все ограничения на пересечение границы снимаются.

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Теги: 
границы  коронавирус 

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