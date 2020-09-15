Россия открыла границу с Южной Осетией

15 сентября. Mossovetinfo.ru - Россия с 16 сентября открывает границу с Южной Осетией. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Граница была закрыта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Распоряжением правительства все ограничения на пересечение границы снимаются.