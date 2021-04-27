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Власть     27.04.2021 14:06

Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности

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Теги:  МИД РФ  Россия  США  диалог 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности, заявил на совещании комитетов по международным делам и обороны Совета Федерации замглавы МИД Сергей Рябков, сообщает пресс-служба СФ.

Замминистра напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу обсудить вопросы, связанные с обеспечением глобальной стабильности. В русле этого заявления Путина российская сторона предложила администрации Байдена провести переговоры с целью создания среды бесконфликтного существования.

В ходе переговоров стороны могут рассмотреть взаимные озабоченности в сфере стратегической стабильности и вместе заняться поиском путей для урегулирования имеющихся проблем.

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Теги: 
МИД РФ  Россия  США  диалог 

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