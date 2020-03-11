11 марта. Mossovetinfo.ru – В России с 13 марта вводятся ограничения авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за коронавируса. Лстанутся только отдельные рейсы. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



Ограничения вступают в силу с 00:00 13 марта, за исключением:



- регулярных рейсов Москва – Рим (и обратно), регулярных рейсов Москва – Берлин (и обратно), регулярных рейсов Москва – Мюнхен (и обратно), регулярных рейсов Москва – Франкфурт-на-Майне (и обратно), регулярных рейсов Москва – Мадрид (и обратно), регулярных рейсов Москва – Барселона (и обратно), регулярных рейсов Москва – Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);



- чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Российскую Федерацию – граждан Российской Федерации до полного вывоза указанных граждан в их страны.



Также с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Тьалии виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.