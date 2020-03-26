26 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России в связи с распространением коронавируса, дало поручение Росавиации с 27 марта прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте правительства.



Исключение сделано только для рейсов, которыми граждане России вывозятся на родину из других стран, а также для полетов, которые будут осуществляться по отдельным решениям Кабмина.



При этом, МИД РФ поручено не позднее 27 марта направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав России, МВД России, ПАО «Аэрофлот» списки российских граждан, которые намерены вернуться в Россию из других стран из-за пандемии коронавируса.



Минтрансу России поручено сфомировать план вывоза россиян на родину с привлечением воздушных судов «Аэрофлота», Минобороны, ФГБУ «СЛО “Россия”» и других авиакомпаний.