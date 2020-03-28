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Власть     28.03.2020 17:09

Россия с 30 марта закроет все границы

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Теги:  коронавирус  границы  распоряжение  документ  Михаил Мишустин. Мишустин. правительство  правительство РФ 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Председатель правительства РФ подписал распоряжение о полном закрытии границ с понедельника, 30 мирта. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Будет временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Исключение сделано для отдельных категорий граждан, в том числе дипломатов, водителей грузовиков, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также граждан РФ, проживающих в Калининградской области, которые поедут на поезде транзитом с одной части территории страны в другую.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.


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Теги: 
коронавирус  границы  распоряжение  документ  Михаил Мишустин. Мишустин. правительство  правительство РФ 

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