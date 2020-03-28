28 марта. Mossovetinfo.ru – Председатель правительства РФ подписал распоряжение о полном закрытии границ с понедельника, 30 мирта. Документ опубликован на сайте кабинета министров.



Будет временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.



Исключение сделано для отдельных категорий граждан, в том числе дипломатов, водителей грузовиков, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также граждан РФ, проживающих в Калининградской области, которые поедут на поезде транзитом с одной части территории страны в другую.



Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.