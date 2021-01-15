Россия выходит из Договора по открытому небу

15 января. Mossovetinfo.ru – Россия выходит из Договора по открытому небу, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.



В ноябре 2020 года из Договора вышли США, что, по мнению российской стороны, нарушило баланс интересов участников соглашения. При этом, американская сторона обвинила Россию в том, что она использует договор как инструмент «военного принуждения». Также американская сторона обвиняла Россию в нарушениях договора. Российская сторона опровергала все американские обвинения.



Россия вносила различные предложения по поддержанию жизнеспособности договора в новых условиях, однако американская сторона отказалась их принимать. В результате было принято решение выйти из договора.



Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и позволял его участникам с помощью невооруженных разведывательных самолетов открыто собирать информацию о вооруженных силах и их мероприятиях стран-участниц. Договор объединял 34 страны, Россия ратифицировала его в 2001 году, однако фактически принимала в нем участие с момента подписания.



