4 июня. Mossovetinfo.ru – Россия заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе, заявил президент России Владимир Путин.



«У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером», - заявил Путин в интервью, которое дал одному из австрийских телеканалов в преддверии своего визита в Австрию.



Визит Путина в Австрию состоится 5 июня. В рамках визита президент России встретится с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастианом Курцем. Также запланирована встреча с представителями российских и австрийских деловых кругов.