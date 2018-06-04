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Власть     04.06.2018 11:48

Россия заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе - Путин

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Теги:  Владимир Путин  Австрия  интервью  визит 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Россия заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером», - заявил Путин в интервью, которое дал одному из австрийских телеканалов в преддверии своего визита в Австрию.

Визит Путина в Австрию состоится 5 июня. В рамках визита президент России встретится с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастианом Курцем. Также запланирована встреча с представителями российских и австрийских деловых кругов.


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Теги: 
Владимир Путин  Австрия  интервью  визит 

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