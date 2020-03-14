14 марта. Mossovetinfo.ru – Сухопутные участки границы России с Польшей и России с Норвегией будут временно закрыты с 15 марта в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.



Исключение будет сделано для граждан Белоруссии членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.



Ранее сообщалось, что России с 16 марта ограничивает авиасообщение со сторонами ЕС.



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