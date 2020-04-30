30 апреля. Mossovetinfo.ru – Россиянам, имеющим двойное гражданство или вид на жительство в других странах, разрешено выехать из России, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.



В связи с пандемией коронавируса, границы России были временно закрыты, выехать из страны могли только граждане других государств.



Россияне с двойным гражданством или видом на жительство в других странах смогут выехать из страны к месту проживания один раз.



С 27 марта связи с распространением коронавируса, Россия прекратила авиасообщение с другими странами, за исключением гуманитарных рейсов, вывозных рейсов и рейсов, которые происходят по специальному решению правительства.



29 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о продлении ограничения для иностранцев на въезд в Россию до улучшения эпидемиологической обстановки в стране.