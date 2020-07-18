18 июля. Mossovetinfo.ru – Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. Документ опубликован на сайте кабинета министров. Согласно документу, россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с 1 января 2021 года.
Электронная трудовая книжка – почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приёма и увольнения, причине прекращения трудового договора.
Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через приложения этих ресурсов для смартфонов. Сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.
До 31 октября работодатели должны сообщить персоналу о возможности выбора формата трудовой книжки – бумажного или электронного. C выбором сотрудники должны определиться до 31 декабря.
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