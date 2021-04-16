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Власть     16.04.2021 18:28

Российским туристам вернут деньги за аннулированные в 2020 году туры

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Теги:  Правительство РФ  туризм  туроператоры  возврат средств 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о возврате российским туристам денег за неиспользованные в 2020 году туры, распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Деньги будут возвращены за неиспользованный из-за пандемии «туристический продукт в сфере выездного туризма», по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года включительно.

Выплачивать деньги за неиспользованные туры россиянам будут из средств фонда персональной ответственности туроператора.

В связи с пандемией коронавируса, в июле 2020 года была введена временная норма закона, которая позволяет правительству устанавливать на протяжении 2020 и 2021 годов особенности отмены либо переноса бронирования мест в гостиницах, а также особенности исполнения, изменения и расторжения туроператорами и турагентами договоров о реализации турпродукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно.

В результате правительство дало туроператорам возможность отсрочки по таким турам до 31 января 2021 года. До этой даты туроператоры обязаны либо отправить туристов в поездки эквивалентной стоимости, либо вернуть деньги за неиспользованные туры.

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Теги: 
Правительство РФ  туризм  туроператоры  возврат средств 

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