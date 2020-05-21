21 мая. Mossovetinfo.ru – Со среды, 27 мая, в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Всем гражданам, которые пользовались цифровыми пропусками, выданными в Московской области, просьба отнестись к данному решению с пониманием и оформить московские пропуска. Сделать это можно начиная с четверга, 21 мая.



Система цифровых пропусков была введена в Москве и Московской области с 15 апреля. Пропуска необходимы для поездок на автомобилях и общественном транспорте включая такси. При этом пропуска, выданные в Московской области, действительны в Москве и наоборот.