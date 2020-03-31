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Власть     31.03.2020 10:04

С 31 марта в Москве приостановлена работа букмекерских контор

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Теги:  коронавирус  букмекеры  букмекерские конторы  Сергей Собянин  Собянин  указ  документ 

31 марта. Mossovetinfo.ru - Букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок должны приостановить работу в Москве с 31 марта. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Также букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок закрыты в Московской области.

На своем сайте мэр Москвы напомнил, что ранее была приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений.

«На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим», - подчеркнул Собянин.

В Москве с 28 марта введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом, а с 30 марта введен режим обязательной самоизоляции. Аналогичные меры введены также в Московской области.

В городе и области закрыты магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, закрыты предприятия общепита, школы и другие образовательные учреждения. Покидать квартиру можно, чтобы выбросить мусор, а также для похода в магазин, выгула домашних животных, поездок на работу и при обращении за неотложной медицинской помощью.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  букмекеры  букмекерские конторы  Сергей Собянин  Собянин  указ  документ 

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