31 марта. Mossovetinfo.ru - Букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок должны приостановить работу в Москве с 31 марта. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Также букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок закрыты в Московской области.



На своем сайте мэр Москвы напомнил, что ранее была приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений.



«На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим», - подчеркнул Собянин.



В Москве с 28 марта введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом, а с 30 марта введен режим обязательной самоизоляции. Аналогичные меры введены также в Московской области.



В городе и области закрыты магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, закрыты предприятия общепита, школы и другие образовательные учреждения. Покидать квартиру можно, чтобы выбросить мусор, а также для похода в магазин, выгула домашних животных, поездок на работу и при обращении за неотложной медицинской помощью.