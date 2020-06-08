8 июня. Mossovetinfo.ru - Cалоны красоты и парикмахерские в Москве возобновят работу с 9 июня. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



О том, какие еще ограничения, введенные из-за коронавируса снимут в Москве с 9 июня, можно узнать здесь.



Большинство ограничений снимут в столице до 23 июня. График снятия ограничений уже составлен.