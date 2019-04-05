5 апреля. Mossovetinfo.ru –Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку со ставкой в 6 процентов на весь срок кредита, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщают «Известия» со ссылкой на правительство.



Программа льготного ипотечного кредитования семей с детьми была запущена 1 января 2018 года и рассчитана до 2022 года. Однако, по мнению Кабмина она была недостаточно востребована, так как содержала ограниченный срок действия льготной ставки в 6% (до трех лет при рождении второго ребенка, пять лет — третьего, не более восьми лет — при рождении второго и последующего детей в период срока действия программы).



Внесенные изменения должны повысить интерес к программе льготной ипотеки для семей с детьми.