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Власть     22.04.2019 09:38

Шансы на улучшения отношений России и Украины при Зеленском есть - Медведев

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Теги:  Дмитрий Медведев  Владимир Зеленский  Россия  Украина 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал состоявшиеся президентские выборы на Украине.

По словам Медведева, победа Владимира Зеленского над действующим президентом Петром Порошенко говорит о запросе на новые походы при решении проблем Украины, а также заявил, что перед новым президентом будет стоять вопрос консолидации украинского общества.

При этом Медведев отметил, что не испытывает иллюзий в отношении нового главы Украины. По мнению Медведева, в своей деятельности Зеленский будет придерживаться риторики, которую использовал во время предвыборной борьбы и будет повторять в отношении России известные идеологические формулы.

В то же время, Медведев отметил, что шансы на улучшение отношений между странами при новом руководстве есть. Для этого новому президенту Украины и его команде нужен прагматичный и ответственный поход, а также здравомыслие и понимание «глубинной ценности отношений» между народами России и Украины.

Медведев подчеркнул, что только такой подход позволит возродить «убитые» экономические отношения между двумя странами и позволит решить тяжелейшие социальные проблемы миллионов украинцев.


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Теги: 
Дмитрий Медведев  Владимир Зеленский  Россия  Украина 

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