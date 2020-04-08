8 апреля. Mossovetinfo.ru – Предприятия не из сферы услуг, которые работают в замкнутых коллективах, не имеет смысла закрывать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания президента России Владимира Путина с губернаторами.
Собянин отметил, что нужен баланс между ограничительными мерами и работой экономики.
«Нужно просто смотреть за тем, чтобы соблюдались санитарные мероприятия, социальное дистанцирование и как можно больше людей [было] выведено на дистанционную работу», - заявил Собянин.
По словам мэра Москвы, в период самоизоляции около четверти москвичей продолжают передвигаться по городу и назвал эту цифру «более или менее оптимальным балансом».
22:02 Происшествия Дом престарелых загорелся на западе Москвы
21:40 Общество Еще семь человек умерли от коронавируса в Москве
21:25 В мире В США заразившихся коронавирусом уже более 400 тысяч
21:17 Город (Москва и область) Парковка для медиков в Москве станет бесплатной
21:02 Власть Собянин на совещании у Путина назвал бессмысленным закрытие предприятий не из сферы услуг
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений