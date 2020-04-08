8 апреля. Mossovetinfo.ru – Предприятия не из сферы услуг, которые работают в замкнутых коллективах, не имеет смысла закрывать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания президента России Владимира Путина с губернаторами.



Собянин отметил, что нужен баланс между ограничительными мерами и работой экономики.



«Нужно просто смотреть за тем, чтобы соблюдались санитарные мероприятия, социальное дистанцирование и как можно больше людей [было] выведено на дистанционную работу», - заявил Собянин.



По словам мэра Москвы, в период самоизоляции около четверти москвичей продолжают передвигаться по городу и назвал эту цифру «более или менее оптимальным балансом».