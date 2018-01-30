30 января. Mossovetinfinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование по факту обрушения строительных лесов возле станции метро «Улица 1905 года».



«Переход эксплуатирует "Гормост". Назначил служебное расследование», - написал Собянин.



«Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения», - добавил мэр Москвы.



Официальной информации о числе пострадавших на данный момент нет.