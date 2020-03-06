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Власть     06.03.2020 20:05

Собянин освободил от должности главу департамента экономической политики и развития города Тихонова

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Теги:  Сергей Собянин  департамент экономического развития Москвы  кадры  назначения 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Дениса Тихонова от должности главы департамента экономической политики и развития города, соответствующий указ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

В указе сообщается, что Тихонов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе, в связи с переходом на другую работу.

Исполнять обязанности главы департамента поручен первому заместителю Тихонова, Марии Багреевой. Соответствующее распоряжение также опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.


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Теги: 
Сергей Собянин  департамент экономического развития Москвы  кадры  назначения 

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