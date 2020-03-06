6 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Дениса Тихонова от должности главы департамента экономической политики и развития города, соответствующий указ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.



В указе сообщается, что Тихонов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе, в связи с переходом на другую работу.



Исполнять обязанности главы департамента поручен первому заместителю Тихонова, Марии Багреевой. Соответствующее распоряжение также опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.