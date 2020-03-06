6 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Дениса Тихонова от должности главы департамента экономической политики и развития города, соответствующий указ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.
В указе сообщается, что Тихонов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе, в связи с переходом на другую работу.
Исполнять обязанности главы департамента поручен первому заместителю Тихонова, Марии Багреевой. Соответствующее распоряжение также опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
20:05 Власть Собянин освободил от должности главу департамента экономической политики и развития города Тихонова
17:17 Город (Москва и область) В Москве устанавливают контакты заболевших коронавирусом пациентов
16:01 В России В России зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом
15:47 Происшествия В УВД ЗАО проходят обыски по «делу Голунова»
14:20 Город (Москва и область) Женщины смогут работать машинистами в московском метро с 2021 года - Собянин
21:11 Власть Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки