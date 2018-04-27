Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы». Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.



Документом, в частности, продляется время голосования на выборах в местные органы власти до 22:00 (вместо обычных 20:00). Кроме того, Общественная палата Москвы теперь может назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.



На выборах мэра Москвы избиратель сможет подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения.



Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.