Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Власть     27.04.2018 16:55

Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Собянин  законы  выборы-2018  выборы мэра Москвы-2018  выборный мэра Москвы  выборы 

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы». Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Документом, в частности, продляется время голосования на выборах в местные органы власти до 22:00 (вместо обычных 20:00). Кроме того, Общественная палата Москвы теперь может назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.

На выборах мэра Москвы избиратель сможет подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  законы  выборы-2018  выборы мэра Москвы-2018  выборный мэра Москвы  выборы 

Возврат к списку

Лента новостей

17:05 В России Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету

16:55 Власть Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы

16:48 Город (Москва и область) Участок БКЛ от «Хорошевской» до «Мневников» достроят в 2020 году

16:10 Город (Москва и область) В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве можно будет купаться

14:45 Город (Москва и область) Собянин анонсировал завершение реставрации ансамблей фонтанов на ВДНХ и в «Лужниках»

Актуальные материалы

12:26 Город (Москва и область) Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году - власти

08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google

16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году

18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы

23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание

11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru