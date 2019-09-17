17 сентября, Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин намерен поручить городским службам оказывать помощь депутатам Мосгордумы VII созыва в исполнении наказов москвичей.



Выступая на церемонии принятия депутатами присяги, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил депутатов с избранием и отметил, что многочисленные наказы и пожелания, данные москвичами новым членам столичного парламента не должны пропасть.



«Несмотря на партийную принадлежность, взгляды на те или иные проблемы, считаю, что мы все должны вместе работать над теми наказами, которые вы получили от москвичей. Я дам поручение городским службам, чтобы они всемерно помогали вам в этом сложном деле», - заявил Собянин.



Первое заседание нового состава московского парламента назначено на четверг, 19 сентября. На нем будет избран Спикер Мосгордумы. В Мосгордуме прошлого созыва эту должность занимал Алексей Шапошников, который переизбрался и в новый состав столичного парламента.



Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.