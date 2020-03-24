24 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести карантин из-за коронавируса для пожилых людей во всех крупных городах.



Собянин напомнил, что в Москве и Подмосковье уже введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.



«Мне кажется, такую же аналогичную меру нам надо порекомендовать тем, у кого есть такая динамика... Это в Питере надо делать, во всех миллионниках», - заявил Собянин.



В Москве зафиксировано 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки количество заболевших в Москве выросло на 28 человек.