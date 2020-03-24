24 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести карантин из-за коронавируса для пожилых людей во всех крупных городах.
Собянин напомнил, что в Москве и Подмосковье уже введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
«Мне кажется, такую же аналогичную меру нам надо порекомендовать тем, у кого есть такая динамика... Это в Питере надо делать, во всех миллионниках», - заявил Собянин.
В Москве зафиксировано 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки количество заболевших в Москве выросло на 28 человек.
14:57 Власть Собянин предложил Путину ввести карантин для пожилых людей во всех крупных городах
14:26 Город (Москва и область) В Москве зарегистрировано еще 28 случев заражения коронавирусом
14:25 В России Число заболевших коронавирусом в России выросло до 495
13:28 Город (Москва и область) Два корпуса НИИ имени Склифософского перепрофилировали для больных коронавирусом
13:14 В России Официальный курс доллара на среду упал на 2,03 рубля, курс евро – на 1,28 рубля
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек
16:26 Власть Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы