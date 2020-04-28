Другие материалы
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Власть
28.04.2020, 20:03
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая включительно, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил...
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Власть
28.04.2020, 18:32
Обращение Владимира Путина. 28.04.2020
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России перед совещанием с главами регионов по ситуации с распространением коронавируса. ИА «Моссовет» публи...
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Власть
28.04.2020, 18:20
Любое отклонение от режима ограничений приведет к возврату к жестким мерам - Попова
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Любое отклонение от режима ограничений по коронавирусу приведет к возврату к жестким мерам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента с гла...