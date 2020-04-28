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Власть     28.04.2020 20:03

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  ограничения  указ  документы  продление 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая включительно, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.

Ограничительные меры были введены в Москве в марте в связи с распространением коронавируса. Позднее срок их действия был продлен до 1 мая. С 15 апреля в Москве ввели цифровые пропуска для поездок по городу на общественном транспорте или на машине.

Аналогичные меры были введены также в Московской области. В понедельник, 27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воборьбев сообщил, о продлении режима повышенной готовности в регионе на все дни майских праздников. Такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается сложной.

На 28 апреля в Москве выявлено 48 414 случаев заболевания коронавирусом, в Подмосковье зафиксировано 10 231 случаев заболевания.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  ограничения  указ  документы  продление 

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