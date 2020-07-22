22 июля. Mossovetinfo.ru – Исаак Калина покинул пост главы департамента образования города Москвы по собственной инициативе. Указ об освобождении Калины от должности подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Руководителем департамента образования назначен Александр Молотков, который ранее работа заместителем главы департамента.



Калина руководил департаментом образования с осени 2010 года.