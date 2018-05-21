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Власть     23.05.2018, 08:06

Собянин уволил заместителя главы департамента транспорта Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  распоряжения 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Дмитрий Савченко уволен с поста заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, документ опубликован на портале правительства Москвы.

Савченко, который занимал должность заместителя главы департамента с 6 февраля 2012 года, уволен с государственной службы по собственному желанию.

В департаменте транспорта 41-летний Савченко занимался вопросами безопасности и антитеррористической защищенности, противодействия коррупции, трудового законодательства и охраны труда.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  распоряжения 

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