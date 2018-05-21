23 мая. Mossovetinfo.ru – Дмитрий Савченко уволен с поста заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, документ опубликован на портале правительства Москвы.



Савченко, который занимал должность заместителя главы департамента с 6 февраля 2012 года, уволен с государственной службы по собственному желанию.



В департаменте транспорта 41-летний Савченко занимался вопросами безопасности и антитеррористической защищенности, противодействия коррупции, трудового законодательства и охраны труда.