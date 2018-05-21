Другие материалы
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Власть
23.05.2018, 08:06
Собянин уволил заместителя главы департамента транспорта Москвы
23 мая. Mossovetinfo.ru – Дмитрий Савченко уволен с поста заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Распоряжение подписал мэр столицы ...
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Власть
22.05.2018, 14:35
Госдума одобрила кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты РФ
22 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума утвердила экс-министра финансов Алексея Кудрина главой Счетной палаты РФ. За назначение Кудрина проголосовали 264 депутата, против – 43. Еще 43 депутата воз...
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Власть
21.05.2018, 11:33
Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты
21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Порядок рассмотрения кан...