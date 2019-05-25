25 мая. Mossovetinfo.ru – Ирина Дугаева уволена с поста заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы. Распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В документе говорится, что Дугаева уволена по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Дугаева была назначена заместителем руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы 9 мая 2015 года.
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