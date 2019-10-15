15 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



По проекту в 2020 году доходы бюджета вырастут на 8% по сравнению с 2019 годом, а в 2021-2022 годах рост доходов составит 9,5%.



Проект бюджета предусматривает полное выполнение всех социальных обязательства перед москвичами. На различные социальные нужды планируется выделить 53,3% городского бюджета. В частности, в 2020 году расходы на государственные программы развития образования вырастут на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта – на 63,7%, на социальную поддержку жителей - на 18,4%.



Подробнее о проекте бюджета на 2020-2022 годы можно прочитать здесь.