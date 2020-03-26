26 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. Документ опубликован на портале мэра столицы.
На своем сайте мэр пояснил, какие ограничения вводятся указом.
Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд.
Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.
Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково».
Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских).
Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги – все они по-прежнему будут доступны. По решению городского Оперативного штаба перечень доступных услуг может быть расширен.
Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки.
Временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснется студентов, которые трудятся или являются волонтерами.
Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь
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Ранее Собянин своим указом
обязал людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. В городе отменены
массовые мероприятия, Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля.