11 марта. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации РФ на своем заседании в среду, 11 марта, одобрил закон о поправках в Конституцию России.
За одобрение закона проголосовали 160 сенаторов, один сенатор проголосовал против, еще трое воздержались.
Ранее закон о поправках в Конституцию был принят в третьем, окончательном чтении Госдумой.
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