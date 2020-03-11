11 марта. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации РФ на своем заседании в среду, 11 марта, одобрил закон о поправках в Конституцию России.



За одобрение закона проголосовали 160 сенаторов, один сенатор проголосовал против, еще трое воздержались.



Ранее закон о поправках в Конституцию был принят в третьем, окончательном чтении Госдумой.