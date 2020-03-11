Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     11.03.2020 15:48

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституции

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Совет Федерации  законы  Конституция  поправки 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации РФ на своем заседании в среду, 11 марта, одобрил закон о поправках в Конституцию России.

За одобрение закона проголосовали 160 сенаторов, один сенатор проголосовал против, еще трое воздержались.

Ранее закон о поправках в Конституцию был принят в третьем, окончательном чтении Госдумой.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Совет Федерации  законы  Конституция  поправки 

Возврат к списку

Лента новостей

15:48 Власть Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституции

15:22 Город (Москва и область) В Московской области открыли платформы Победа и Санино, которые станут частью МЦД-4

14:17 Город (Москва и область) Около тысячи человек в Москве находятся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом

13:43 В России Наркопреступления стали основной причиной попадания россиян в колонии - ФСИН

12:54 Город (Москва и область) Около трети водителей, проверенных в Подмосковье в 2019 году, были пьяны

Актуальные материалы

14:29 Происшествия Коронавирус живет в воздухе более 30 минут — эпидемиологи

08:41 Общество Какой будет погода в Москве с 10 по 15 марта

12:04 Власть За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы

09:41 Город (Москва и область) В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра

21:11 Власть Собянин подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru