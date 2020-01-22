22 января. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации на своем заседании в среду, 22 января освободил Юрия Чайку от должности Генерального прокурора России.



Сенаторы выразили Юрию Чайке благодарность за сотрудничество и за вклад в укрепление законности в стране.



В понедельник, 20 января президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку с поста Генпрокурора страны в связи с переходом на другую работу. На должность Генпрокурора Путин предложил назначить Игоря Краснова, занимающего должность замглавы СК РФ.



Во вторник, 22 января Путин предложил Чайке занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.