22 января. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации на своем заседании в среду, 22 января освободил Юрия Чайку от должности Генерального прокурора России.
Сенаторы выразили Юрию Чайке благодарность за сотрудничество и за вклад в укрепление законности в стране.
В понедельник, 20 января президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку с поста Генпрокурора страны в связи с переходом на другую работу. На должность Генпрокурора Путин предложил назначить Игоря Краснова, занимающего должность замглавы СК РФ.
Во вторник, 22 января Путин предложил Чайке занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
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