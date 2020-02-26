26 февраля. Mossovefinfo.ru – Совет Федерации на своем заседании в среду, 26 февраля, одобрил закон об обеспечении бесплатным горячим питанием всех школьников младших классов.
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре совместно спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В январе 2020 года в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин также объявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Поправки президента были внесены в новую редакцию законопроекта.
19 февраля закон был принят Госдумой. Закон вводит понятие «здоровое питание». Школьники младших классов будут бесплатно получать горячее питание не менее одного раза в день. Согласно закону, регионы будут получать субсидии на обеспечение школьников горячим питанием, а на полное налаживание процесса законом отводится три года.
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